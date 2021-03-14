Нападающий «Анахайма» Роуни пропустит остаток сезона
Нападающий «Анахайм Дакс» Картер Роуни больше не сможет сыграть в текущем сезоне НХЛ, информирует TSN.
31-летний хоккеист перенёс операцию на правом мениске. Это не позволит ему выйти на лед в этом сезоне. Восстановление канадца займёт четыре-шесть месяцев.
В нынешнем сезоне 31-летний Роуни принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, в которых сделал шесть результативных передач при показателе полезности «-2» и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Картер проводил на льду 14 минут 16 секунд.
Ранее стало известно, что два клуба Национальной хоккейной лиги отправили своих хоккеистов на драфт отказов. «Нью-Йорк Рейнджерс» поместил на драфт защитника Джека Джонсона, а «Анахайм» — нападающего Дэвида Бэкеса.
«Рейнджерс» отправили Джонсона на драфт отказов, «Анахайм» поместил туда Бэкеса
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