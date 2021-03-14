Нападающий «Анахайма» Роуни пропустит остаток сезона

Нападающий «Анахайм Дакс» Картер Роуни больше не сможет сыграть в текущем сезоне НХЛ, информирует TSN.

31-летний хоккеист перенёс операцию на правом мениске. Это не позволит ему выйти на лед в этом сезоне. Восстановление канадца займёт четыре-шесть месяцев.

В нынешнем сезоне 31-летний Роуни принял участие в 19 матчах регулярного чемпионата, в которых сделал шесть результативных передач при показателе полезности «-2» и двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Картер проводил на льду 14 минут 16 секунд.

Ранее стало известно, что два клуба Национальной хоккейной лиги отправили своих хоккеистов на драфт отказов. «Нью-Йорк Рейнджерс» поместил на драфт защитника Джека Джонсона, а «Анахайм» — нападающего Дэвида Бэкеса.