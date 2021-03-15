Порцлайн: вряд ли «Коламбус» сохранит Григоренко после нынешнего сезона

Обозреватель издания The Athletic Аарон Порцлайн прокомментировал положение дел у нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Михаила Григоренко, который девять матчей подряд остаётся в запасе.
«С огромной долей вероятности взаимоотношения «Коламбуса» и Михаила Григоренко вряд ли продлятся дальше нынешнего сезона, что не очень хорошо, так как форвард перевёз сюда свою семью из России, надеясь закрепиться в НХЛ. Он почти ничего не привнёс в игру команды, причём вне зависимости от звена, в котором играл. Попадание в запас, когда он не травмирован, вряд ли является хорошим знаком», — отметил Порцлайн.
Григоренко сыграл за «Блю Джекетс» 18 матчей, набрав 7 (2+5) очков при среднем игровом времени в 12 минут и 51 секунду. Его контракт на $ 1,2 млн завершается после окончания нынешнего сезона.
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