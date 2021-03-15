Пулккинен: рады, что Ландер вернулся в состав

Нападающий «Локомотива» Теэму Пулккинен выразил радость в связи с возвращением Антона Ландера к тренировкам с командой.



«Не имеет значения против кого играть, рад, что мои голы помогли обыграть «Йокерит», сейчас готовимся к ЦСКА. Мы рады, то Антон вернулся в состав, в плей-офф важно, чтобы команда была здорова», — приводит слова Пулккинена официальный сайт КХЛ.



В нынешнем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 14 шайб и сделал 18 результативных передач при показателе полезности "+10" и 20 минутах штрафного времени.



Первый матч серии ЦСКА — «Локомотив» состоится 17 марта.



Напомним, Ландер пропустил серию первого раунда плей-офф КХЛ с «Йокеритом», в которой ярославский клуб одержал победу в четырёх матчах.

Ведущий центр «Локомотива» Антон Ландер вернулся к тренировкам