Максим Третьяк: об отпуске даже не думаем, нагрузки в «Сочи» серьёзные

Голкипер «ХК Сочи» Максим Третьяк подвёл итоги регулярного сезона КХЛ и сообщил, что команда, несмотря на непопадание в плей-офф Кубка Гагарина, проводит тренировочный лагерь.



«Свободного времени нет, у нас в Сочи несколько дней назад открылся тренировочный лагерь. Штаб Евгения Ставровского дает серьезные нагрузки — работаем и в зале, и на льду, и над техникой, и над тактикой. По большому счёту сезон у „Сочи“ не завершался. Об отпуске даже не думаем, нагрузки в „Сочи“ серьёзные, сбор продлится практически весь март. Рад, что есть такая возможность дополнительно поработать над собой в профессиональном плане — как и все партнеры.



Своими показателями в сезоне недоволен, порадовал только один — количество проведенных матчей. Получается, для меня это был первый полноценный сезон в КХЛ. А вот проценты и коэффициенты однозначно надо подтягивать, над чем и работаю.



При этом прекрасно понимаю, что главное в статистике вратаря — количество побед твоей команды. Именно на эти цифры нужно обращать внимание в первую очередь», — приводит слова Третьяка Russia-Hockey.