Бен Шьяро пропустит от шести до восьми недель из-за перелома руки

Защитник «Монреаль Канадиенс» Бен Шьяро пропустит от шести до восьми недель, сообщает официальный сайт команды. У игрока был диагностирован перелом руки. Он успешно перенёс операцию.



Игрок получил травму 10 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Бен Шьяро принял участие в 25 встречах, записав на свой счёт 5 (1+4) очков при показателе полезности "-2".



«Монреаль Канадиенс» занимает четвёртое место в Северном дивизионе НХЛ. Команда сыграла 27 встреч, одержав 12 побед и набрав 31 очко.



В следующем матче «Монреаль» встретится с «Виннипег Джетс». Матч состоится в ночь с 15 на 16 марта мск. Начало — в 03:00 мск.