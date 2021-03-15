Мичков попал в предварительный состав юниорской сборной России

Стал известен предварительный состав юниорской сборной России перед чемпионатом мира, сообщает «Спорт-Экспресс».



В предварительный состав сборной попал нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков.



В сборах примут участие:



вратари: Бринкман, Герасимюк (оба — СКА), Вязовой («Салават Юлаев»), Канаев («Спартак»);



защитники: Грудинин, Дуда, Макаров (все — ЦСКА), Коромыслов (СКА), Кулаков, Фигурин (оба — «Авангард»), Иванов, Новиков, Сапунов (все — «Динамо» Москва), Лукашевич («Локомотив»), Шумилов («Салават Юлаев»), Сафонов («Югра»);



нападающие: Бучельников, Иванцов, Лазутин, Мичков, Чибриков (все — СКА), Гайдамак, Мирошниченко (оба — «Авангард»), Кателевский, Григорьев, Меховов (все — «Ак Барс»), Квочко («Металлург» Мг), Петров («Крылья Советов»), Полтапов (ЦСКА), Свечков («Лада»), Неучев («Автомобилист»).



В своём дебютном сезоне в МХЛ Мичков стал лучшим снайпером и бомбардиром в возрасте до 17 лет, обойдя в обоих рейтингах Никиту Кучерова, чьи рекорды держались с сезона-2009/2010. Также Мичков стал лучшим снайпером сезона МХЛ, оказавшись самым молодым победителем этого рейтинга в истории.

Чемпионат мира пройдёт в США с 26 апреля по 6 мая.