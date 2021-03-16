Павел Бучневич отстранён от участия в матчах по протоколу коронавируса
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отстранён от участия в матчах по протоколу коронавируса, сообщает журналист Колин Стивенсон в своём «твиттере».
Также в список отстранений попали Адам Фокс и Филлип Ди Джузеппе.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Павел Бучневич принял участие в 26 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 14 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ он провел 273 матча, забив 67 голов и сделав 102 результативные передачи при коэффициенте полезности «-4».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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