Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Павел Бучневич отстранён от участия в матчах по протоколу коронавируса

Павел Бучневич отстранён от участия в матчах по протоколу коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отстранён от участия в матчах по протоколу коронавируса, сообщает журналист Колин Стивенсон в своём «твиттере».

Также в список отстранений попали Адам Фокс и Филлип Ди Джузеппе.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Павел Бучневич принял участие в 26 матчах, в которых записал в свой актив 8 голов и сделал 14 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ он провел 273 матча, забив 67 голов и сделав 102 результативные передачи при коэффициенте полезности «-4».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

«Рейнджеры» анонсировали приезд Виталия Кравцова
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021