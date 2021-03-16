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Иван Проворов в матче с «Рейнджерс» забил четвёртый гол в сезоне НХЛ

Иван Проворов в матче с «Рейнджерс» забил четвёртый гол в сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе Мэдисон Сквер Гарден проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Забитыми голами отличились Джеймс ван Римсдайк и российский защитник Иван Проворов. Таким образом, россиянин забил четвертый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету девять результативных передач. Всего в НХЛ он забил 47 голов и сделал 99 результативных передач в 341 матче.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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