Иван Проворов в матче с «Рейнджерс» забил четвёртый гол в сезоне НХЛ

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе Мэдисон Сквер Гарден проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Филадельфию Флайерз».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Забитыми голами отличились Джеймс ван Римсдайк и российский защитник Иван Проворов. Таким образом, россиянин забил четвертый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету девять результативных передач. Всего в НХЛ он забил 47 голов и сделал 99 результативных передач в 341 матче.
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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