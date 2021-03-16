Евгений Кузнецов набрал 400-е очко в НХЛ, прервав 12-матчевую безголевую серию

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В эти минуты в Баффало на стадионе Кибэнк-центр проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей. Заброшенной шайбой отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. Таким образом, россиянин прервал 12-матчевую безголевую серию в НХЛ. В нынешнем сезоне он забил 3 гола и сделал 8 результативных передач в 18 играх. Также он набрал 400-е очко в НХЛ (123 гола и 277 результативных передач).

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.