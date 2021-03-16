Малкин забил гол в матче с «Бостоном», набрав 1100-е очко в НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В составе «Питтсбурга» отличились Эван Родригес, Сидни Кросби и российский нападающий Евгений Малкин. Ранее россиянин в этой встрече отметился результативной передачей, тем самым продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей. Он набрал 1100-е очко в НХЛ (424 голов и 676 передач).

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.