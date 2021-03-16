Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Малкин забил гол в матче с «Бостоном», набрав 1100-е очко в НХЛ

Малкин забил гол в матче с «Бостоном», набрав 1100-е очко в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Бостон Брюинз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. В составе «Питтсбурга» отличились Эван Родригес, Сидни Кросби и российский нападающий Евгений Малкин. Ранее россиянин в этой встрече отметился результативной передачей, тем самым продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей. Он набрал 1100-е очко в НХЛ (424 голов и 676 передач).

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021