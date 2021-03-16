Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Баффало»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:0.

В составе победителей забивали Никлас Бекстрём, Рихард Паник, Даниэль Спронг, Джастин Шульц и российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Российский голкипер Илья Самсонов остался на скамейке запасных.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона НХЛ намечено на 11 мая.