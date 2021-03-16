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Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Баффало»

Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:0.

В составе победителей забивали Никлас Бекстрём, Рихард Паник, Даниэль Спронг, Джастин Шульц и российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Российский голкипер Илья Самсонов остался на скамейке запасных.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона НХЛ намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2021, вторник. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Кузнецов (Шульц, Шири) – 18:46' (5x5)   0:2 Бекстрём (Оши, Дженсен) – 22:41' (5x5)   0:3 Паник (Орлов) – 25:59' (5x5)   0:4 Спронг (Дженсен) – 35:07' (5x5)   0:5 Хэтэуэй (Шульц, Хагелин) – 46:46' (5x5)   0:6 Овечкин (Шири) – 56:21' (5x5)
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