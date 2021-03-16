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3 очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Филадельфией»

3 очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Рейнджерс» забивали Колин Блэквелл, Жюльен Готье, Кевин Руни и российский нападающий Артемий Панарин. Также в этой встрече Панарин отметился двумя результативными передачами.

За «Филадельфию» в основное время отличились Джеймс ван Римсдайк, Джоэль Фараби, Клод Жиру и российский защитник Иван Проворов. Также россиянин отметился результативной передачей. Победу гостям в овертайме принёс гол Якуба Ворачека.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2021, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 ван Римсдайк (Фараби, Кутюрье) – 03:47' (5x5)   0:2 Проворов (Кутюрье) – 05:05' (5x5)   1:2 Панарин (Реунанен, Строум) – 28:12' (5x5)   2:2 Блэквелл (Панарин, Смит) – 30:52' (5x5)   3:2 Готье (Хитил, Панарин) – 35:16' (5x5)   3:3 Фараби (Жиру, Ворачек) – 38:36' (5x4)   4:3 Руни (Лемье, Хауден) – 42:56' (5x5)   4:4 Жиру (Ворачек, Проворов) – 45:33' (5x4)   4:5 Ворачек – 63:47' (3x3)
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