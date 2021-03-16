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3 очка Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Филадельфией»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Рейнджерс» забивали Колин Блэквелл, Жюльен Готье, Кевин Руни и российский нападающий Артемий Панарин. Также в этой встрече Панарин отметился двумя результативными передачами.

За «Филадельфию» в основное время отличились Джеймс ван Римсдайк, Джоэль Фараби, Клод Жиру и российский защитник Иван Проворов. Также россиянин отметился результативной передачей. Победу гостям в овертайме принёс гол Якуба Ворачека.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.