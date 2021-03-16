Ворачек забил победный гол за «Филадельфию» в овертайме после потери Панарина

В матче регулярного чемпионата НХЛ чешский форвард «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек в овертайме забил победный гол в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» после потери Артемия Панарина.

Голкипер «Рейнджерс» Кейт Кинкейд отдал передачу на Панарина, однако Ворачек накатил на соперника, перехватил шайбу и, выйдя один на один с вратарём, забил гол. Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе «Рейнджерс» забивали Колин Блэквелл, Жюльен Готье, Кевин Руни и Артемий Панарин. Также в этой встрече Панарин отметился двумя результативными передачами. За «Филадельфию» в основное время отличились Джеймс ван Римсдайк, Джоэль Фараби, Клод Жиру и российский защитник Иван Проворов. Также россиянин отметился результативной передачей.