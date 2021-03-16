Вадим Шипачёв прокомментировал смерть 19-летнего защитника Тимура Файзутдинова

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал смерть 19-летнего защитника клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова.

«Очень жалко. Такие новости о молодом парне, который здорово играл, и вот так получилось. Стечение обстоятельств. Теперь его нет с нами. Конечно, хочется пожелать родным и близким, чтобы они держались. Даже слов нет. Все в раздевалке очень расстроены. Ещё один прекрасный парень ушёл из хоккейной семьи. Очень жаль.

Многие уже предлагают ужесточить экипировку? Видите, как всё получилось… Шайба попала в шлем, и я не знаю, можно ли ещё что-то придумать, чтобы защититься вот от таких попаданий. Если можно, значит это нужно придумывать. Я смотрел видео, и повторюсь ещё раз, это стечение обстоятельств. Человек закинул шайбу в зону и попал в голову», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось.