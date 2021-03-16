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Вадим Шипачёв прокомментировал смерть 19-летнего защитника Тимура Файзутдинова

Вадим Шипачёв прокомментировал смерть 19-летнего защитника Тимура Файзутдинова
Хоккей / КХЛ 0
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Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал смерть 19-летнего защитника клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова.

«Очень жалко. Такие новости о молодом парне, который здорово играл, и вот так получилось. Стечение обстоятельств. Теперь его нет с нами. Конечно, хочется пожелать родным и близким, чтобы они держались. Даже слов нет. Все в раздевалке очень расстроены. Ещё один прекрасный парень ушёл из хоккейной семьи. Очень жаль.

Многие уже предлагают ужесточить экипировку? Видите, как всё получилось… Шайба попала в шлем, и я не знаю, можно ли ещё что-то придумать, чтобы защититься вот от таких попаданий. Если можно, значит это нужно придумывать. Я смотрел видео, и повторюсь ещё раз, это стечение обстоятельств. Человек закинул шайбу в зону и попал в голову», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось.

Шайба, забравшая жизнь. Трагическая гибель Тимура Файзутдинова
Парню было всего 19 лет. Врачи боролись за его жизнь четыре дня, но спасти не смогли.
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