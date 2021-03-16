Российские судьи обслужат матчи ЮЧМ — 2021 и ЖЧМ — 2021

Российские судьи будут обслуживать матчи юниорского чемпионата мира 2021 года и матчи женского чемпионата мира 2021 года, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.



В список 22 арбитров, которые будут обслуживать матчи ЮЧМ, вошли двое россиян – главный арбитр Сергей Юдаков и линейный арбитр Роман Славиковский. Юниорский чемпионат мира пройдет с 26 апреля по 6 мая в городах Фриско и Плейно (США).



Две представительницы России также вошли в число арбитров, которые будут работать на матчах ЖЧМ – это главный арбитр Дарья Ермак и линейный арбитр Диана Мохова. Первенство планеты среди женщин пройдет с 6 по 16 мая в Галифаксе и Труро (Канада).



Список арбитров, выбранных для работы на чемпионате мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, будет объявлен позднее.