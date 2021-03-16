Р. Ротенберг — о смерти Файзутдинова: к сожалению, хоккей — экстремальный вид спорта

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о смерти капитана клуба МХЛ «Динамо» Тимура Файзутдинова.



«Выражаю соболезнования его родителям и близким, клубу «Динамо» Санкт-Петербург. Федерация хоккея России готова оказывать материальную помощь его семье.



По поводу экипировки очень сложный вопрос, сейчас она доведена до максимального уровня безопасности. Перед тем как ответить на него, надо собирать научную группу, изучать этот вопрос. По эпизоду: Тимур просто не видел момент броска, не видел шайбу. К сожалению, хоккей — экстремальный вид спорта. Ещё раз мои соболезнования семье», — приводит слова Романа Ротенберга Sport24.



Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось. 16 марта стало известно о смерти спортсмена.

Шайба, забравшая жизнь. Трагическая гибель Тимура Файзутдинова Парню было всего 19 лет. Врачи боролись за его жизнь четыре дня, но спасти не смогли.