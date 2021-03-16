Третьяк — о смерти Файзутдинова: жалко пацана. Несчастный случай

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о смерти капитана клуба МХЛ «Динамо» Тимура Файзутдинова. Третьяк выразил соболезнования от ФХР и от себя лично.



«Хочу выразить глубокие соболезнования от ФХР и себя лично. Жалко пацана… Несчастный случай», — приводит слова Владислава Третьяка «Р-Спорт».



Напомним, что хоккеист оказался в реанимации после попадания шайбы во время матча с ярославским «Локо» (1:5). 12 марта Тимуру в голову попала шайба. На видеокадрах, зафиксировавших происходящее, видно, что молодой спортсмен схватился за голову и упал на лёд. 19-летнего хоккеиста отвезли в реанимацию, где за его жизнь боролись врачи, но спасти Тимура не удалось. 16 марта стало известно о смерти спортсмена.

Шайба, забравшая жизнь. Трагическая гибель Тимура Файзутдинова Парню было всего 19 лет. Врачи боролись за его жизнь четыре дня, но спасти не смогли.