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Боб Хартли — о вакцинировании «Спутником V»: никакого страха я не испытывал

Боб Хартли — о вакцинировании «Спутником V»: никакого страха я не испытывал
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о вакцинировании от коронавируса «Спутником V».

«Я чувствую себя очень хорошо. Очень рад, что сегодня был вакцинирован, поскольку уже больше года прошло с того момента, как коронавирус начал распространяться, забирать жизни людей.

Мне 60 лет. Хоть я считаю себя достаточно здоровым, но вижу необходимость прививаться, поскольку мы боремся с невидимым врагом. Я очень рад и доволен получить вакцину «Спутник V». Хороший день для меня.

Никакого страха я не испытывал, ведь если посмотреть на то, что происходит в больницах, сколько жизней уносит этот вирус, то я могу сказать, что больший страх я испытываю перед самим вирусом, чем перед вакциной», — сказал Хартли в интервью пресс-службе клуба.

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли и сотрудники клуба вакцинировались от коронавируса
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