В «Йокерите» объяснили провал в сезоне-2020/2021 и анонсировали изменения в составе

Руководство финского «Йокерита» обратилось к болельщикам клуба с объяснением провала в сезоне-2020/2021 Континентальной хоккейной лиги и обозначило планы на следующий сезон.



Руководство «Йокерита» отметило, что сезон получился сложным из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.



«Мы можем однозначно заявить, что исход плей-офф оказался не таким, на который мы рассчитывали. Мы никоим образом не можем быть удовлетворены, и мы тщательно проработаем всё в ближайшие недели», — гласит открытое письмо руководства.



«В плей-офф мы не были физически, тактически или морально на том уровне, который требуется в КХЛ для победы в матчах. Не удалось подготовиться к самому важному моменту сезона.



Строительство команды на следующий сезон уже началось. Мы находимся в хорошей ситуации. Команда омолаживается по мере того, как к коллективу присоединяется всё больше игроков 90-х годов рождения. Изменения коснутся всех позиций — вратарей, защиты и нападения. Создавая новую команду, мы думаем о том, в каком направлении будем развивать нашу игру.



Мы все несём ответственность за результат. Руководство, тренерский штаб, игроки и вся структура клуба. Первая цель для всех нас — успех команды», — гласит заявление руководства «Йокерита».