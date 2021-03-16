Тренер «Кингз» Маклеллан помог человеку вытолкнуть машину из снега

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан помог человеку в Колорадо. Пресс-служба калифорнийского клуба опубликовала в «Твиттере» видеозапись, на которой Маклеллан, тренер «Лос-Анджелеса» Крис Кингсли и ещё один человек выталкивают автомобиль из снега.



Это произошло в Колорадо, где «Кингз» проводили два выездных матча. В это время в городе был сильный снегопад.



Напомним, ранее матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сент-Луис Блюз» был перенесён из-за тяжёлых погодных условий в Колорадо, которые не позволили хоккеистам «Кингз» вылететь в Лос-Анджелес.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Лос-Анджелес Кингз».