Тренер «Кингз» Маклеллан помог человеку вытолкнуть машину из снега
Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан помог человеку в Колорадо. Пресс-служба калифорнийского клуба опубликовала в «Твиттере» видеозапись, на которой Маклеллан, тренер «Лос-Анджелеса» Крис Кингсли и ещё один человек выталкивают автомобиль из снега.
Это произошло в Колорадо, где «Кингз» проводили два выездных матча. В это время в городе был сильный снегопад.
Напомним, ранее матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сент-Луис Блюз» был перенесён из-за тяжёлых погодных условий в Колорадо, которые не позволили хоккеистам «Кингз» вылететь в Лос-Анджелес.
Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «твиттере» команды «Лос-Анджелес Кингз».
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