Овечкин набрал 1300-е очко в НХЛ, отметившись голевой передачей в игре с «Айлендерс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт 2-й период, хозяева льда ведут в счёте – 1:0.
В середине 2-го периода хоккеисты «Вашингтона» в результате стремительной контратаки открыли счёт в матче, отличился Ти Джей Оши, переигравший на ложном замахе Семёна Варламова, защищающего ворота «Айлендерс». Результативные передачи на свой счёт записали Евгений Кузнецов и Александр Овечкин.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».
Для Овечкина это очко стало юбилейным – 1300-м (717+583) в заокеанской карьере форварда. Всего в текущем сезоне он набрал 22 (11+11) балла за результативность в 24 встречах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «-5».
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