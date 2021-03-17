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«Питтсбург» уступил «Бостону» и потерял Малкина из-за травмы в начале встречи

«Питтсбург» уступил «Бостону» и потерял Малкина из-за травмы в начале встречи
Хоккей / НХЛ 0
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте – отличился один из лучших бомбардиров «Бостона» Давид Пастрняк. К концу периода Брэндон Танев сравнял счёт, который продержался почти до конца встречи. Однако за 3 минуты до конца основного времени Трент Фредерик вывел гостей вперёд и тем самым принёс «Бостону» победу в матче.

34-летний российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в начале игры получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди, в результате которого хоккеисту «Пингвинз» пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку. На льду он так и не появился. Его игровое время составило 3 минуты 43 секунды.

«Бостон Брюинз», набрав 34 очка в 27 встречах, занимает 4-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» (37) – 3-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2021, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Маршан, Грызлик) – 03:20' (5x4)   1:1 Танев (Родригес, Капанен) – 15:22' (5x5)   1:2 Фредерик (Зборжил, Бержерон) – 47:07' (5x5)
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