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«Каролина» прервала 8-матчевую победную серию, уступив «Детройту»

«Каролина» прервала 8-матчевую победную серию, уступив «Детройту»
Хоккей / НХЛ 0
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» со счётом 4:2.

В составе «Детройта» дублем отметился Адам Эрни, ещё по шайбе на счету Робби Фаббри и Филипа Гронека. За «Каролину» забрасывали Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 18 минут 53 секунды и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0», у его брата, выступающего за «Детройт», – Евгения Свечникова ситуация аналогичная, а время на льду 9.19. Ещё один российский игрок «Ред Уингз» Владислав Наместников также без очков.

Таким образом, «Каролина Харрикейнз» прервала 8-матчевую серию побед, команда, набрав 41 очко в 27 встречах, занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Детройт Ред Уингз» (22) – замыкает таблицу.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 марта 2021, среда. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Нидеррайтер (Фаст, Бин) – 02:21' (5x4)   1:1 Эрни (Задина, Гронек) – 03:35' (5x4)   2:1 Эрни (Ларкин, Гронек) – 12:11' (5x4)   2:2 Ахо (Нечас, Хэмилтон) – 21:50' (5x5)   3:2 Фаббри (Ларкин, Стаал) – 32:28' (5x5)   4:2 Гронек – 59:34' (en)
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