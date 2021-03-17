«Каролина» прервала 8-матчевую победную серию, уступив «Детройту»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» со счётом 4:2.
В составе «Детройта» дублем отметился Адам Эрни, ещё по шайбе на счету Робби Фаббри и Филипа Гронека. За «Каролину» забрасывали Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо.
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 18 минут 53 секунды и не отметился результативными действиями, завершив встречу с показателем полезности «0», у его брата, выступающего за «Детройт», – Евгения Свечникова ситуация аналогичная, а время на льду 9.19. Ещё один российский игрок «Ред Уингз» Владислав Наместников также без очков.
Таким образом, «Каролина Харрикейнз» прервала 8-матчевую серию побед, команда, набрав 41 очко в 27 встречах, занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Детройт Ред Уингз» (22) – замыкает таблицу.
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