Кросби — арбитрам: приём Танева был чистым и не заслуживал большого штрафа

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:2) раскритиковал действия арбитров за удаление до конца игры, которое они выписали автору единственного гола хозяев Брэндону Таневу.
«Я понимаю, что арбитры хотят нас защитить и обезопасить. Это я понял. Но надеюсь, что мы как хоккеисты получим некоторую ясность в отношении того, что является допустимым, а что – нет. Когда ты в игре, то тебе трудно это оценить. Всё происходит быстро, и сложно понять, какой приём чистый, а какой — нет. И игрокам важно это знать.
Я не думаю, что поступок Танева заслуживал большого штрафа. Вряд ли у нашего игрока были намерения травмировать соперника. Мне кажется, что приём был чистый, просто Тинорди неуклюже ударился о борт», — приводит слова Кросби Pittsburgh Tribune-Review.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.
Силовой приём Танева вывел из строя игрока «Бостона» Джареда Тинорди, который ранее травмировал Евгения Малкина. По словам главного тренера «Брюинз» Брюса Кэссиди, Тинорди не сможет сыграть в следующем матче.
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