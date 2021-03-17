Танев получил матч-штраф за силовой приём на Тинорди, который ранее травмировал Малкина

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.
34-летний российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в начале игры получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди, в результате которого хоккеисту «Пингвинз» пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку. На льду он так и не появился. Его игровое время составило 3 минуты 43 секунды.
Примечательно, что Тинорди в свою очередь тоже досрочно завершил матч из-за травмы. В середине второго периода Тинорди угодил под силовой приём от форварда «Пингвинз» Брэндона Танева, за который канадский нападающий заработал удаление до конца матча.
Видео силового приёма Танева можно посмотреть в «твиттере» Райана Уитни.
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