Танев получил матч-штраф за силовой приём на Тинорди, который ранее травмировал Малкина

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал на своём льду «Бостон Брюинз». Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

34-летний российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в начале игры получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди, в результате которого хоккеисту «Пингвинз» пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку. На льду он так и не появился. Его игровое время составило 3 минуты 43 секунды.

Примечательно, что Тинорди в свою очередь тоже досрочно завершил матч из-за травмы. В середине второго периода Тинорди угодил под силовой приём от форварда «Пингвинз» Брэндона Танева, за который канадский нападающий заработал удаление до конца матча.

Видео силового приёма Танева можно посмотреть в «твиттере» Райана Уитни.