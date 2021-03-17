Диллон: кажется, что с каждым матчем Самсонов становится всё лучше и лучше

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Бренден Диллон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) прокомментировал игру российского вратаря Ильи Самсонова.

Статистика Ильи Самсонова в регулярном чемпионате НХЛ-2020/2021.

«Илья – настоящий мужчина. И он хорошо играет. Кажется, что с каждым матчем Самсонов становится всё лучше и лучше. Это отличный знак для нас как команды», — приводит слова Диллона журналист Тарик Эль-Башир.

В матче с «Айлендерс» Самсонов отразил 21 бросок, продлив личную победную серию до четырёх матчей. В нынешнем сезоне 24-летний голкипер принял участие в восьми матчах, в которых одержал шесть побед при коэффициенте надёжности 2,54 и проценте отражённых бросков 90,7.