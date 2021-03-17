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И. Воробьёв — о смерти Файзутдинова: шайба так попадает раз в 100 лет, а может, и меньше

И. Воробьёв — о смерти Файзутдинова: шайба так попадает раз в 100 лет, а может, и меньше
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал смерть 19-летнего защитника клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова.

«Нам надо было восстановиться, с «Барысом» была жёсткая серия и много борьбы. Мы работаем с каждым игроком и с каждым разговариваем, были специальные собрания. Общались ли отдельно с Карповым по его игре? Зачем дёргать кого-то? У Макса Карпова была одна роль, сейчас другая роль. Он играет в меньшинстве, выполняет много черновой работы, не играет в большинстве. Зачем мы кого-то дёргаем? Работа с игроками ведётся ежедневно.

По Егору Яковлеву решение до конца не принято, его состояние улучшилось, но решение будет принято непосредственно в день матча. Хочу выразить соболезнования семье игрока клуба МХЛ, трагически погибшего накануне. Шайба так попадает раз в 100 лет, а может, и ещё меньше. Был вопрос, чтобы ребята в МХЛ не убирали защитные пластмасски в ушах, обязательно их оставляли, но опять же, это сложный вопрос», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Вадим Шипачёв прокомментировал смерть 19-летнего защитника Тимура Файзутдинова
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