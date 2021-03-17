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Мироманов: в «Вегасе» обещали, что обязательно дадут шанс, и всё будет зависеть от меня

Мироманов: в «Вегасе» обещали, что обязательно дадут шанс, и всё будет зависеть от меня
Хоккей / НХЛ 0
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Российский защитник Даниил Мироманов прокомментировал подписание контракта с клубом НХЛ «Вегас Голден Найтс».

«Мне обещали, что обязательно дадут шанс, а там уже всё будет зависеть от меня. На самом деле весь мой хоккейный путь тернистый. Я не боюсь принимать эти вызовы, воспринимаю этот контракт как шаг вперёд. Мне очень нравится организация. Стиль, в котором играет команда. Конечно, сыграл роль тот плотный контакт, который между нами установился. Я услышал правильные и позитивные слова руководства клуба.

Когда начинается действие контракта? 1 июля. Присоединиться к «Вегасу» прямо сейчас мне не позволяют правила. Приехать из Европы посреди сезона могут только задрафтованные игроки. Скорее всего, я сейчас поеду в США и доиграю сезон в АХЛ», — цитирует Мироманова Sport24.

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