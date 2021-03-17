Хеджер: Торторелла сказал, что Григоренко не был плох, но проиграл конкуренцию молодёжи

Обозреватель Columbus Dispatch Брайан Хеджер прокомментировал ситуацию с российским форвардом «Коламбус Блю Джекетс» Михаилом Григоренко, который перестал попадать в основной состав.

«Сегодня с утра я задал вопрос главному тренеру команды Джону Торторелле про Михаила Григоренко, который 10-й матч подряд остаётся в запасе. Всё сводится к тому, что Михаил не был плох, но оказался недостаточно хорош, чтобы опередить молодых и перспективных парней. Он проиграл конкуренцию молодёжи. Тортс тоже смотрит в будущее», — отметил Хеджер.

В 18 матчах за «Коламбус» Григоренко набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-1». Вчера, 16 марта, он был выставлен на драфт отказов. Контракт 26-летнего россиянина рассчитан на $ 1,2 млн и истекает после окончания нынешнего сезона.