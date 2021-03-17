Фазель прокомментировал уход президента ФХР Владислава Третьяка из совета ИИХФ

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал уход президента ФХР Владислава Третьяка из совета организации.



«Это печальный день для международного хоккея.



Владислав Третьяк, человек с высочайшими достижениями на льду и за его пределами, был вынужден покинуть совет ИИХФ. О его характере и честности говорит то, что он подал в отставку, чтобы совет ИИХФ не столкнулся со сложностями в связи с решением CAS и соблюдением решения WADA.



Покидая совет ИИХФ, Третьяк, безусловно, остаётся важным членом нашей международной хоккейной семьи», — приводит слова Фазеля официальный сайт Международной федерации хоккея.

Напомним, ранее стало известно, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея.