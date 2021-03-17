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Фазель прокомментировал уход президента ФХР Владислава Третьяка из совета ИИХФ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Фазель прокомментировал уход президента ФХР Владислава Третьяка из совета ИИХФ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал уход президента ФХР Владислава Третьяка из совета организации.

«Это печальный день для международного хоккея.

Владислав Третьяк, человек с высочайшими достижениями на льду и за его пределами, был вынужден покинуть совет ИИХФ. О его характере и честности говорит то, что он подал в отставку, чтобы совет ИИХФ не столкнулся со сложностями в связи с решением CAS и соблюдением решения WADA.

Покидая совет ИИХФ, Третьяк, безусловно, остаётся важным членом нашей международной хоккейной семьи», — приводит слова Фазеля официальный сайт Международной федерации хоккея.

Напомним, ранее стало известно, что президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк покинул совет Международной федерации хоккея.

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