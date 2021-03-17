Третьяк покинул совет ИИХФ. ФХР выдвинет на его место Буре

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк покидает совет Международной федерации хоккея. Он вошёл в его состав в 2012 году и был переизбран в 2016 году.

Напомним, решение Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года предусматривает, что лица, являющиеся депутатами Госдумы РФ, не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления международных спортивных федераций. В связи с этим Третьяк не может входить в совет ИИХФ и её комитеты вплоть до 17 декабря 2022 года.

«Федерация хоккея России всегда уважительно относилась к решениям международных спортивных инстанций и не желает подвергать дополнительному давлению своих многолетних партнёров из Международной хоккейной федерации. По этой причине Владислав Третьяк слагает с себя полномочия члена совета ИИХФ. Вместе с тем Владислав Александрович продолжит работу по всестороннему развитию отечественного хоккея и укреплению его позиций на международной арене.

На вакантное место в составе руководящей структуры международной федерации ФХР выдвинет своего кандидата – Павла Буре, легенду российского и международного хоккея, заслуженного мастера спорта СССР, обладающего авторитетом в международном хоккее. Вопрос о включении Павла Буре в состав членов совета ИИХФ будет рассмотрен международной федерацией в установленном порядке», – говорится в сообщении ФХР.