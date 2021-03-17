Кормье забросил первую шайбу второго раунда плей-офф, успешно подставив клюшку
В первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» в Казани принимает уфимский «Салават Юлаев» (1:0, первый перерыв).
На 10-й минуте защитник «Салавата» Григорий Панин был удалён за задержку клюшкой. На 11-й минуте Харри Песонен вошёл в зону уфимцев, развернулся и отдал передачу Альберту Яруллину. Защитник чуть сблизился с воротами и нанёс мощный бросок. Патрис Кормье, находившийся рядом с пятачком, смог подставить клюшку, в результате чего шайба изменила направление и залетела в ворота Юхи Метсолы.
Этот гол стал первым во втором раунде плей-офф.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Сейчас в матче первый перерыв. «Ак Барс» выигрывает со счётом 1:0.
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