Кормье забросил первую шайбу второго раунда плей-офф, успешно подставив клюшку

В первом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» в Казани принимает уфимский «Салават Юлаев» (1:0, первый перерыв).

На 10-й минуте защитник «Салавата» Григорий Панин был удалён за задержку клюшкой. На 11-й минуте Харри Песонен вошёл в зону уфимцев, развернулся и отдал передачу Альберту Яруллину. Защитник чуть сблизился с воротами и нанёс мощный бросок. Патрис Кормье, находившийся рядом с пятачком, смог подставить клюшку, в результате чего шайба изменила направление и залетела в ворота Юхи Метсолы.

Этот гол стал первым во втором раунде плей-офф.

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Сейчас в матче первый перерыв. «Ак Барс» выигрывает со счётом 1:0.