«Ванкувер» забрал Веси с драфта отказов «Торонто». А. Форсберг перешёл в «Оттаву»

В командах Национальной хоккейной лиги произошли изменения, сообщает североамериканский журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Нападающий Джимми Веси продолжит карьеру в «Ванкувер Кэнакс». Новый клуб забрал хоккеиста с драфта отказов, куда он был помещён «Торонто Мэйпл Лифс».



В этом сезоне Веси принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи. В среднем форвард проводит на льду 11 минут и 8 секунд.



Кроме того, голкипер Антон Форсберг перешёл в «Оттаву Сенаторз». «Сенаторы» забрали вратаря с драфта отказов «Виннипег Джетс». В нынешнем сезоне 28-летний Форсберг не сыграл ни одного матча.