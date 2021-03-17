«Ванкувер» забрал Веси с драфта отказов «Торонто». А. Форсберг перешёл в «Оттаву»
В командах Национальной хоккейной лиги произошли изменения, сообщает североамериканский журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
Нападающий Джимми Веси продолжит карьеру в «Ванкувер Кэнакс». Новый клуб забрал хоккеиста с драфта отказов, куда он был помещён «Торонто Мэйпл Лифс».
В этом сезоне Веси принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи. В среднем форвард проводит на льду 11 минут и 8 секунд.
Кроме того, голкипер Антон Форсберг перешёл в «Оттаву Сенаторз». «Сенаторы» забрали вратаря с драфта отказов «Виннипег Джетс». В нынешнем сезоне 28-летний Форсберг не сыграл ни одного матча.
«Коламбус» отправил Григоренко на драфт отказов
Рекомендуем вам
- 17 марта 2021
-
20:56
-
20:43
-
20:37
-
20:12
-
20:07
-
19:19
-
18:54
-
18:41
-
18:33
-
18:29
-
17:59
-
17:58
-
17:40
-
17:11
-
16:35
-
16:01
-
15:48
-
15:45
-
15:16
-
15:04
-
15:00
-
14:25
-
14:01
-
13:51
-
13:30
-
12:55
-
12:38
-
12:10
-
11:38
-
11:15
-
10:46
-
10:40
-
10:35
-
10:29
-
10:25
Партнерский контент
Рекомендуем вам