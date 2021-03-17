Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Ванкувер» забрал Веси с драфта отказов «Торонто». А. Форсберг перешёл в «Оттаву»

«Ванкувер» забрал Веси с драфта отказов «Торонто». А. Форсберг перешёл в «Оттаву»
Хоккей / НХЛ 0

В командах Национальной хоккейной лиги произошли изменения, сообщает североамериканский журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Нападающий Джимми Веси продолжит карьеру в «Ванкувер Кэнакс». Новый клуб забрал хоккеиста с драфта отказов, куда он был помещён «Торонто Мэйпл Лифс».

В этом сезоне Веси принял участие в 30 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил пять шайб и отдал две результативные передачи. В среднем форвард проводит на льду 11 минут и 8 секунд.

Кроме того, голкипер Антон Форсберг перешёл в «Оттаву Сенаторз». «Сенаторы» забрали вратаря с драфта отказов «Виннипег Джетс». В нынешнем сезоне 28-летний Форсберг не сыграл ни одного матча.

«Коламбус» отправил Григоренко на драфт отказов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021