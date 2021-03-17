«Салават Юлаев» крупно уступил «Ак Барсу» в первом матче серии

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

На 11-й минуте Патрис Кормье вывел казанцев вперёд. На 24-й минуте Михаил Глухов увеличил преимущество. Через 26 секунд Владислав Картаев отыграл одну шайбу. Затем Дмитрий Воронков забил третий гол, а на 30-й минуте Найджел Доус – четвёртый. После этого Юха Метсола был заменён на Даниила Тарасова.

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Таким образом, «Ак Барс» повёл в серии 1-0. Вторая встреча пройдёт в Казани 19 марта.