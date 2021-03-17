«Салават Юлаев» крупно уступил «Ак Барсу» в первом матче серии
В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 1-й матч
17 марта 2021, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Кормье (Песонен, Яруллин) – 10:26' (5x4) 2:0 Глухов (Яруллин, Лукоянов) – 23:09' (5x5) 2:1 Картаев (Солодухин, Лисовец) – 23:35' (5x5) 3:1 Воронков (Педан) – 26:05' (4x5) 4:1 Доус (Да Коста, Педан) – 29:11' (5x5)
На 11-й минуте Патрис Кормье вывел казанцев вперёд. На 24-й минуте Михаил Глухов увеличил преимущество. Через 26 секунд Владислав Картаев отыграл одну шайбу. Затем Дмитрий Воронков забил третий гол, а на 30-й минуте Найджел Доус – четвёртый. После этого Юха Метсола был заменён на Даниила Тарасова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Ак Барс» повёл в серии 1-0. Вторая встреча пройдёт в Казани 19 марта.
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