Барабанов переведён в запасной состав «Торонто» из АХЛ

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Барабанов переведён в запасной состав «кленовых листьев», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».



Также из АХЛ в тренировочный состав переведены Алекс Гальченюк и Тимоти Лильегрен.



За фарм-клуб, «Торонто Марлис», россиянин принял участие в двух встречах, в которых забросил две шайбы и отдал три результативных передачи.



В текущем сезоне Барабанов также принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в НХЛ, в которых не набрал очков при показателе полезности «0» и среднем игровом времени 8.10.

Напомним, для Барабанова этот сезон является первым в НХЛ. Летом 2020 года нападающий подписал контракт с «Торонто».