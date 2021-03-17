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Барабанов переведён в запасной состав «Торонто» из АХЛ

Барабанов переведён в запасной состав «Торонто» из АХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Барабанов переведён в запасной состав «кленовых листьев», сообщается на официальной странице клуба в «Твиттере».

Также из АХЛ в тренировочный состав переведены Алекс Гальченюк и Тимоти Лильегрен.

За фарм-клуб, «Торонто Марлис», россиянин принял участие в двух встречах, в которых забросил две шайбы и отдал три результативных передачи.

В текущем сезоне Барабанов также принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги в НХЛ, в которых не набрал очков при показателе полезности «0» и среднем игровом времени 8.10.

Напомним, для Барабанова этот сезон является первым в НХЛ. Летом 2020 года нападающий подписал контракт с «Торонто».

«Оттава» обыграла «Торонто» в матче с 7 голами, у Дадонова и Зайцева «-3» на двоих
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