Яруллин рассказал, была ли задача от тренеров «Ак Барса» сыграть против финнов «СЮ»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (4:1, 1-0).



«Такая долгожданная встреча, очень ждали этот матч. Хороший был настрой, болельщики были сегодня просто великолепны. Гнали нас вперёд, такая поддержка. И в целом встреча была интересная — активно играли, такая энергозатратная игра. Хорошо, что выиграли.



Насколько обидно, что не получилось забить? Тут не имеет значения гол или пас. Главное, что команда смогла забить гол, очень хорошее подставление от Патриса Кормье и Миши Глухова в нужный момент. Не подставь они — ещё неизвестно, зашла бы шайба или не зашла. Получилось так, и это даже лучше.

Была ли какая-то задача от тренерского штаба, как сыграть против финского звена «Салавата»? Естественно. Это плей-офф и мы разбираем соперника, какие-то его нюансы, вместе с тренерским штабом. Что-то мы делали, но всё, что происходит в раздевалке, остаётся в раздевалке", — приводит слова Яруллина пресс-служба казанцев.