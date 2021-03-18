Парфимович: скорее всего, Протас не останется в «Динамо» Мн на следующий сезон

Генеральный менеджер Андрей Парфимович ответил на вопросы журналистов после завершения для команды сезона КХЛ.

«Я бы не делил игроков по национальному признаку. Думаю, что команда – сложный механизм. Легионеры, русские, белорусы – все выполняли определённые функции. В большинстве своём они справились. Аппетит приходит во время еды. Исходя из наших возможностей, минимальная задача – выход в плей-офф, максимальная – второй раунд. Мы сделаем всё, чтобы новые молодые ребята приходили в клуб и набирали здесь опыт. Протас, скорее всего, не останется в команде на следующий сезон», — сказал Парфимович на итоговой пресс-конференции.

В этом сезоне команда Крэйга Вудкрофта пробилась в плей-офф, заняв седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В серии первого раунда Кубка Гагарина «зубры» проиграли СКА (1-4).