Вудкрофт: нам удалось собрать лучших молодых игроков Беларуси, которых не было в «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги выступления команды в нынешнем сезоне КХЛ.
«Нам удалось собрать лучших молодых игроков Беларуси, которые играли за пределами «Динамо». Они росли по ходу сезона, эти ребята показали, как они могут хорошо играть, бороться в каждом моменте. У них хороший потенциал. Стоит отметить, как игроки усердно работали. Отдельно стоит отметить работу тренерского штаба по развитию молодых игроков вне зависимости от типа тренировок: лёд или зал. Постоянная работа с молодыми очень помогла нам.
В прошлом сезоне у нас тоже было много молодых. Они тоже хорошо работали, росли, несмотря на поражения. Они и сейчас продолжают свой профессиональный рост. Если говорить о легионерах, то я доволен, как они себя показали. Это относится как к поведению на льду, так и за его пределами. Легионеры очень сильно помогали молодым, особенно своим примером. Всё кроется в маленьких деталях», — сказал Вудкрофт на итоговой пресс-конференции.
- 18 марта 2021
-
11:22
-
11:17
-
11:11
-
11:04
-
11:00
-
10:54
-
10:49
-
10:44
-
10:21
-
10:00
-
09:34
-
09:15
-
08:56
-
08:31
-
08:15
-
08:10
-
07:47
-
07:38
-
07:34
-
07:31
-
07:18
-
07:01
-
06:45
-
06:33
-
06:23
-
06:17
-
05:50
-
05:07
-
04:50
-
04:22
-
04:00
-
03:46
-
03:16
-
00:04
-
00:00