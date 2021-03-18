Вудкрофт: нам удалось собрать лучших молодых игроков Беларуси, которых не было в «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги выступления команды в нынешнем сезоне КХЛ.

«Нам удалось собрать лучших молодых игроков Беларуси, которые играли за пределами «Динамо». Они росли по ходу сезона, эти ребята показали, как они могут хорошо играть, бороться в каждом моменте. У них хороший потенциал. Стоит отметить, как игроки усердно работали. Отдельно стоит отметить работу тренерского штаба по развитию молодых игроков вне зависимости от типа тренировок: лёд или зал. Постоянная работа с молодыми очень помогла нам.

В прошлом сезоне у нас тоже было много молодых. Они тоже хорошо работали, росли, несмотря на поражения. Они и сейчас продолжают свой профессиональный рост. Если говорить о легионерах, то я доволен, как они себя показали. Это относится как к поведению на льду, так и за его пределами. Легионеры очень сильно помогали молодым, особенно своим примером. Всё кроется в маленьких деталях», — сказал Вудкрофт на итоговой пресс-конференции.