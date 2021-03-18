Назаров: рейтинги плей-офф КХЛ может перебить только Артём Дзюба

Известный тренер Андрей Назаров поделился впечатлениями от старта второго раунда плей-офф КХЛ и выразил поддержку капитану «Зенита» Артёму Дзюбе, который не реализовал пенальти в матче с ЦСКА (3:2) в 23-м туре чемпионата России по футболу.

«Начался второй раунд плей-офф КХЛ, его все ждали с нетерпением. Лично меня удивил «Локомотив», который не только обыграл ЦСКА в первом матче, но и ни разу не пропустил от лучшей команды регулярного чемпионата. Мой давний друг Андрей Скабелка проделывает хорошую работу. Но, конечно, и в этой серии, и в серии «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» ещё ничего не ясно, вся борьба впереди. Сегодня ждём старта двух других серий. Начинается всё самое интересное!



Рейтинги плей-офф КХЛ? Я их точно не перебью. Их может перебить только Артём Дзюба. Накануне он забил в ворота футбольного ЦСКА, отдал голевую передачу. Не получилось с пенальти, но это не так страшно. Дзюба – мой любимый футболист. Советую Артёму не переживать из-за постоянной критики и нападок. За тебя болею не только я, но и все красивые девушки Москвы. Артём, ты даже не представляешь, до какой степени популярен, даже не догадываешься об этом. Советую болельщикам не критиковать и не поливать грязью капитана сборной России, а поддерживать его, как и всю нашу национальную команду», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.