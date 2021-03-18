Орлов: Файзутдинов как-то непонятно расслабился и не смотрел на шайбу. Иначе бы увернулся

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал смерть 19-летнего защитника клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) Тимура Файзутдинова.

«Смерть Файзутдинова — это горе. Конечно, мы сопереживаем, сочувствуем. Он из Челябинска, и там сегодня было прощание. Много людей пришло попрощаться с ним. Во-первых, он был способный, как и многие челябинские хоккеисты. Сергей Макаров, Вячеслав Быков — это же челябинские ребята. В Челябинске такие хоккейные традиции, и Тимур вырастал в хорошего хоккеиста. Он играл за «Динамо» Санкт-Петербург и подавал большие надежды.



Но я всё-таки хочу сказать об одном моменте, на который должны обращать внимание спортсмены, в том числе хоккеисты, да и футболисты. Никогда нельзя отвлекаться от предмета, в который ты играешь. Он не смотрел на шайбу. Она в него случайно попала, и он не ожидал. Если бы он видел эту шайбу, то или увернулся бы, или как-то сгруппировался. А он уезжал во время смены, защитник просто бросал шайбу и попал ему как раз в эту сонную артерию. Конечно, тут нужно подумать о защите. На нём же шлем был. Могла бы сетка помочь? Чёрт его знает. Там есть технологи, которые занимаются разработкой всяких сберегающих элементов амуниции.



Я сам футболист и был свидетелем случаев. Если игрок не видит мяч, кто-то пробил и попал ему в голову, а он не увидел — его уносят. После этого сразу сотрясение мозга. А уж шайба, этот резиновый брусок — это очень опасно. Детские тренеры всегда говорят: „Ты всегда должен видеть мяч, которым играешь. Всё время он должен быть в поле твоего зрения“. А здесь он как-то непонятно расслабился, не ожидал этого. Когда не ожидаешь, это самое страшное», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».