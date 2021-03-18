Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Шарангович тренируется в первом звене

Белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович на утренней тренировке команды работал в первом звене с Янне Куокканеном и Трэвисом Зэйджаком, сообщает журналистка Аманда Стэйн в своём «твиттере».

Ближайший матч «Дэвилз» проведут с «Питтсбург Пингвинз». Матч пройдет 19 марта в 2:00 мск.



Напомним, что на драфте НХЛ 2018 года в Далласе Егор Шарангович был выбран под общим 141-м номером клубом «Нью-Джерси Дэвилз».В первом сезоне был отправлен в фарм-клуб «Бингемптон Дэвилз» (АХЛ).

Форвард набрал 25 (10+15) очков в 57 матчах при 4 минутах штрафа и показателе полезности «+13». Летом 2020 года Шарангович был отдан в аренду в минское «Динамо». В сезоне 2020/21 в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросил 17 шайб и отдал 8 результативных передач при показателе полезности «+11», и в декабре 2020 года был отозван обратно в «Нью-Джерси Дэвилз».

Белорусский нападающий дебютировал в НХЛ 14 января 2021 года в матче против «Бостон Брюинз», проведя на льду 17 минут и 23 секунды. 16 января 2021 года забросил первую шайбу в НХЛ, принеся своей команде победу в овертайме в матче с «Бостон Брюинз».