Нападающий «Авангарда» Чинахов рассказал о своих эмоциях после первого гола в плей-офф КХЛ

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов поделился эмоциями после первого забитого гола в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу «Металлурга». Чинахов стал втором второй шайбы омичей в матче.
«Хорошая, боевая игра. Многое решило большинство. Посмотрим видео, проанализируем, будем готовиться к следующему матчу. Много неоправданных передач в исполнении игроков «Авангарда»? Если отдавали, значит считали, что так нужно было сыграть.
Конечно, нам нужно было больше доставлять шайбу на ворота, больше нагружать вратаря. Мой первый гол в плей-офф КХЛ? Конечно, рад, но команда проиграла, поэтому...», — передаёт слова Чинахова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 18 марта 2021
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