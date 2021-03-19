«Питтсбург» без Евгения Малкина проиграл «Нью-Джерси»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Джек Хьюз, Пи Кей Суббэн и Трэвис Зейджак. Российские нападающие Михаил Мальцев и Никита Гусев, а также защитник Дмитрий Куликов очков в этой встрече не набрали. Единственную шайбу в составе гостей забросил Джейк Гюнцель.

Отметим, в составе «Питтсбурга» отсутствовал нападающий Евгений Малкин, который получил травму в матче с «Бостоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.