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«Питтсбург» без Евгения Малкина проиграл «Нью-Джерси»

«Питтсбург» без Евгения Малкина проиграл «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Джек Хьюз, Пи Кей Суббэн и Трэвис Зейджак. Российские нападающие Михаил Мальцев и Никита Гусев, а также защитник Дмитрий Куликов очков в этой встрече не набрали. Единственную шайбу в составе гостей забросил Джейк Гюнцель.

Отметим, в составе «Питтсбурга» отсутствовал нападающий Евгений Малкин, который получил травму в матче с «Бостоном».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2021, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хьюз (Смит, Палмьери) – 10:02' (5x5)   2:0 Суббэн (Братт, Хьюз) – 28:42' (5x4)   3:0 Зейджак (Сиверсон) – 30:19' (5x5)   3:1 Гюнцель (Летанг, Капанен) – 39:47' (5x4)   3:2 Раст (Летанг, Танев) – 59:55' (6x5)
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