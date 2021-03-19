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«Коламбус» в овертайме обыграл «Каролину», у Андрея Свечникова «-2»

«Коламбус» в овертайме обыграл «Каролину», у Андрея Свечникова «-2»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Сет Джонс и ещё одну шайбу забросил Кевин Стенлунд. Российский защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями. В составе «Каролины» дубль в свой актив записал Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

В другом матче «Бостон Брюинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:1.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2021, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Джонс (Бьёркстранд, Веренски) – 14:11' (5x5)   1:1 Ахо (Нидеррайтер, Фёгеле) – 20:51' (5x5)   2:1 Ахо (Нечас, Хэмилтон) – 32:20' (5x4)   2:2 Стенлунд (Доми, Бьёркстранд) – 37:50' (5x5)   2:3 Джонс (Бьёркстранд) – 64:09' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 марта 2021, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Маккегг (Грызлик) – 02:56' (5x5)   1:1 Окпосо (Брайсон) – 21:54' (4x5)   1:2 Дебраск (Пастрняк, Крейчи) – 29:15' (5x4)   1:3 Смит (Крейчи, Клифтон) – 38:36' (5x5)   1:4 Пастрняк (Крейчи, Маршан) – 44:44' (5x3)
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