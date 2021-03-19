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«Коламбус» в овертайме обыграл «Каролину», у Андрея Свечникова «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Сет Джонс и ещё одну шайбу забросил Кевин Стенлунд. Российский защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями. В составе «Каролины» дубль в свой актив записал Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-2».

В другом матче «Бостон Брюинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:1.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.