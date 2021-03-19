Давыдов: Гарипов выступил как «заяц» в марафоне, заставив включиться Ерёменко и Бочарова

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал победу московского «Динамо» в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина со СКА (4:1, 1-0).

«Не знаю, смогли бы так уверенно стартовать, если бы не две «гнилушки», которые залетели в ворота СКА от синей линии после бросков защитников Чайковски и Сергеева. 2:0 – и игра под контролем. Победа порадовала. Строго сыграли в обороне, что для меня очень важно. Не уступили СКА, одному из самых быстрых клубов КХЛ, в движении, использовали свои моменты в нападении. Идеальный старт в серии с принципиальным соперником! Санкт-Петербург сыграл в свою силу, проходили острые атаки, к которым, впрочем, «Динамо» оказалось готово. Ещё раз убедился в том, как важен регулярный чемпионат. Там бело-голубые выиграли у СКА все матчи – и мне показалось, что психологически это на Санкт-Петербург вчера давило. У «армейцев» не было уверенности в своих силах, спортивной наглости.

Порадовало, что у «Динамо» все звенья подтянулись к нашей ударной тройке – это видно и по заброшенным шайбам. Когда у Шипачёва и Ко такая поддержка, то можем рассчитывать на победу в матчах с любым соперником. Меня не столько удивляет, сколько радует наша вратарская линия. Гарипов у нас в последние недели не играет, но он выступил как «заяц» в марафоне – его приход разогнал, заставив на максимум включиться и Ерёменко, и Бочарова. Тот же Бочаров вчера сыграл безупречно – как и на финише серии с «Северсталью». При этом можно рассчитывать, что в любой момент с лавки включится и опытнейший Ерёменко», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.