«Йокерит» объявил об уходе из команды голкипера Яниса Калниньша

«Йокерит» на официальном сайте клуба объявил об уходе из команды голкипера Яниса Калниньша. Соглашение с вратарём истечёт 30 апреля 2021 года, после чего он станет в КХЛ неограниченно свободным агентом.

«Янис Калниньш покидает «Йокерит» после трёх сезонов в клубе. Большое спасибо Янису за время, проведённое в стане команды. Желаем всего наилучшего в будущем!» — сказано в официальном сообщении пресс-службы финского клуба.

В нынешнем сезоне 29-летний голкипер принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 17 побед при коэффициенте надёжности 2,51 и проценте отражённых бросков 91,3. Трижды Калниньш оставил ворота в неприкосновенности. В плей-офф латвийский вратарь не провёл ни одного матча.