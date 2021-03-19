«Йокерит» объявил об уходе из команды голкипера Яниса Калниньша
«Йокерит» на официальном сайте клуба объявил об уходе из команды голкипера Яниса Калниньша. Соглашение с вратарём истечёт 30 апреля 2021 года, после чего он станет в КХЛ неограниченно свободным агентом.
«Янис Калниньш покидает «Йокерит» после трёх сезонов в клубе. Большое спасибо Янису за время, проведённое в стане команды. Желаем всего наилучшего в будущем!» — сказано в официальном сообщении пресс-службы финского клуба.
В нынешнем сезоне 29-летний голкипер принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 17 побед при коэффициенте надёжности 2,51 и проценте отражённых бросков 91,3. Трижды Калниньш оставил ворота в неприкосновенности. В плей-офф латвийский вратарь не провёл ни одного матча.
Шведский защитник Пудас расторг контракт с «Йокеритом» и вернулся на родину
Рекомендуем вам
- 19 марта 2021
-
12:02
-
11:32
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:10
-
10:05
-
09:41
-
09:15
-
08:46
-
08:36
-
08:06
-
08:00
-
07:54
-
07:35
-
07:18
-
06:59
-
06:51
-
06:41
-
06:24
-
05:04
-
04:53
-
04:42
-
04:40
-
04:36
-
04:31
-
01:32
-
00:02
- 18 марта 2021
-
23:08
-
23:07
-
23:00
-
22:40
-
22:39
-
22:37
-
22:32
Партнерский контент
Рекомендуем вам