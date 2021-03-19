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Шведский защитник Пудас расторг контракт с «Йокеритом» и вернулся на родину

Шведский защитник Пудас расторг контракт с «Йокеритом» и вернулся на родину
Хоккей / КХЛ 0

Шведский защитник Джонатан Пудас расторг контракт с «Йокеритом», который действовал до 30 апреля 2022 года. 27-летний хоккеист вернулся в «Шеллефтео АИК», из которого и переходил в стан «шутов» в прошлое межсезонье. Об этом сообщают пресс-службы клубов.

В минувшем сезоне Пудас принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил две шайбы и сделал восемь результативных передач при показателе полезности "+6" и шести минутах штрафного времени. В плей-офф он сыграл два матча, набрав 1 (1+0) очко при полезности "+1".

Джонатан является двукратным серебряным призёром чемпионата Швеции (2017 и 2018). В 2018 году хоккеист стал лучшим снайпером чемпионата Швеции среди защитников, а также лучшим ассистентом плей-офф среди игроков обороны.

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