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Экс-генменеджер «Питтсбурга»: четвёрку Кросби — Малкин — Летанг — Флёри не стоило трогать

Экс-генменеджер «Питтсбурга»: четвёрку Кросби — Малкин — Летанг — Флёри не стоило трогать
Хоккей / НХЛ 0
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Бывший генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд рассказал о своих решениях во главе клуба.

«Мне никогда не нравилось обменивать игроков, особенно из числа тех, кто помогал нам выигрывать титулы. Самый сложный обмен за карьеру — переход Марка-Андре Флёри в «Вегас». Много лет костяк команды составляли Кросби, Малкин, Летанг и Флёри. Эту четвёрку не стоило разбивать, я знал об этом. Но мы столкнулись с непреодолимыми трудностями. Дальше этот костяк я дробить не мог.

У меня были близкие отношения с Флёри, особенные отношения. Было невероятно сложно обменять его. По ходу сезона-2016/2017 мы много раз встречались и сидели в моем офисе. Он понимал ситуацию, но не хотел уходить. Однажды он пришел ко мне и сказал: «Я не хочу уходить, но если меня придется обменять, пусть это будет «Вегас». Я приложил все усилия, чтобы он оказался там. Кросби, Малкин и Летанг всё ещё играют за «Питтсбург». Так и должно быть. Я не хотел их разделять. И я рад, что так и не сделал этого», — цитирует Рутерфорда The Athletic.

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