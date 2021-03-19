Источник: Радулов проиграл суд по коммуналке и теперь должен компании 285 тыс. рублей

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов проиграл суд по коммуналке и теперь должен заплатить управляющий компании 285 тыс. рублей, сообщается в телеграм-канале Baza.
«У Александра с 2015 года есть квартира в центре Москвы, на Смоленском бульваре. Её он купил будучи игроком ЦСКА, а уже на следующий год Радулов уехал играть в Национальную хоккейную лигу. Первое время за квартиру он платил, но с конца 2019 года перестал это делать. Управляющая компания подождала, пока Александр вспомнит про платежки, но терпения хватило ненадолго — недавно представители «Краун менеджмент» всё же подали на хоккеиста в суд и выиграли. Теперь он должен заплатить 285 тыс. рублей.
И хоть зарабатывает Радулов много, с его сбережениями недавно случилась оказия: в конце прошлого года стало известно, что он вложил полтора миллиарда рублей в сомнительный банк и теперь может потерять свои деньги», — сказано в сообщении.
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