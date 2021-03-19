Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: Радулов проиграл суд по коммуналке и теперь должен компании 285 тыс. рублей

Источник: Радулов проиграл суд по коммуналке и теперь должен компании 285 тыс. рублей
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов проиграл суд по коммуналке и теперь должен заплатить управляющий компании 285 тыс. рублей, сообщается в телеграм-канале Baza.

«У Александра с 2015 года есть квартира в центре Москвы, на Смоленском бульваре. Её он купил будучи игроком ЦСКА, а уже на следующий год Радулов уехал играть в Национальную хоккейную лигу. Первое время за квартиру он платил, но с конца 2019 года перестал это делать. Управляющая компания подождала, пока Александр вспомнит про платежки, но терпения хватило ненадолго — недавно представители «Краун менеджмент» всё же подали на хоккеиста в суд и выиграли. Теперь он должен заплатить 285 тыс. рублей.

И хоть зарабатывает Радулов много, с его сбережениями недавно случилась оказия: в конце прошлого года стало известно, что он вложил полтора миллиарда рублей в сомнительный банк и теперь может потерять свои деньги», — сказано в сообщении.

Александр Радулов лишился 1,5 млрд рублей из-за действий банка. Как это произошло?
Тяжёлый год для российского форварда «Далласа». Неудача в финале Кубка Стэнли и потеря огромного денежного состояния.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021