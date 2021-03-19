ЦСКА — «Локомотив»: Красковский пропустит матч. Кемпе сыграет вместо Лайпсика

Стали известны составы ЦСКА и «Локомотива» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе ЦСКА лишь одно изменение: Брэндон Лайпсик уступил место Марио Кемпе.
Форвард «Локомотива» Павел Красковский пропустит матч. Вместо него вызван Артём Ильенко.
ЦСКА:
Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Слепышев — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Попов — Локтионов — Кемпе;
Афанасьев — Рыков, Телегин — Светлаков — Соркин.
«Локомотив»:
Паскуале (Коновалов);
Рафиков — Марченко, Беляев — Алексеев — Коваленко;
Осипов — Баранцев, Петерссон — Ткачёв — Коршков;
Черепанов — Охтамаа, Каюмов — Ландер— Пулккинен;
Малышев, Ильенко — Иванов — Аверин; Тютнев.
Напомним, в первом матче победу одержал «Локомотив» (2:0). Счёт в серии — 1-0 в пользу ярославцев.
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