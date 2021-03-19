Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА — «Локомотив»: Красковский пропустит матч. Кемпе сыграет вместо Лайпсика

ЦСКА — «Локомотив»: Красковский пропустит матч. Кемпе сыграет вместо Лайпсика
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы ЦСКА и «Локомотива» на второй матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе ЦСКА лишь одно изменение: Брэндон Лайпсик уступил место Марио Кемпе.

Форвард «Локомотива» Павел Красковский пропустит матч. Вместо него вызван Артём Ильенко.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Слепышев — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Гилмор, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Попов — Локтионов — Кемпе;
Афанасьев — Рыков, Телегин — Светлаков — Соркин.

«Локомотив»:

Паскуале (Коновалов);
Рафиков — Марченко, Беляев — Алексеев — Коваленко;
Осипов — Баранцев, Петерссон — Ткачёв — Коршков;
Черепанов — Охтамаа, Каюмов — Ландер— Пулккинен;
Малышев, Ильенко — Иванов — Аверин; Тютнев.

Напомним, в первом матче победу одержал «Локомотив» (2:0). Счёт в серии — 1-0 в пользу ярославцев.

«Салават» прибил не только провал лидеров, «Локомотив» приручил ЦСКА. Что происходит в КХЛ
Уфимцы и «армейцы» оказались не готовы к старту полуфиналов и заслуженно проиграли.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021